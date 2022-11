Firenze, ragazzo inseguito e bloccato dopo aver scippato due turisti

Firenze, un ragazzo è stato inseguito e bloccato, dopo aver scippato due turisti

A Firenze, lo scorso 4 novembre, un ragazzo in via de’ Marttelli ha scippato due turisti, mentre erano seduti a un tavolino del locale Eataly. Subito dopo aver sottratto lo zaino alla coppia, il ladro si è dato alla fuga innescando una folle corsa rocambolesca schivando e urtando i turisti, che incontrava per strada.

I poliziotti municipali in servizio alla Zona Centrale, il distaccamento diretto da Silvia Bencini, sono riusciti a raggiunge il ragazzo e a bloccarlo all’altezza. Questo ha tentato di resistere, divincolarsi e dileguarsi, soprattutto gli agenti che l'hanno bloccato sono finiti all'ospedale di Santa Maria Nuova, per uno si è sospettata la frattura di una costola, per l’altro contusioni sembra un po’ più lievi. Prognosi per entrambi.

Il ladro ha 17 anni, è di nazionalità algerina ed è da poco tempo in Italia. La Polizia Municipale ha cercato di saperne di più, dove vive, se qui da noi ha genitori, parenti e affini. Dovrebbe essere collocato per un periodo in una struttura per minori nella speranza che possa ravvedersi e imboccare un futuro migliore, nel senso di dignitoso, legale, onesto.