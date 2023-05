Firenze, un treno esce dai binari: disagi e ritardi di oltre due ore

Firenze, un altro treno è deragliato: a bordo nessun passeggero

Un treno regionale senza passeggeri è uscito fuori dai binari a Firenze, nei pressi della stazione centrale di Santa Maria Novella. Erano circa le 12.30 di questa mattina quando “le ruote anteriori di un treno regionale vuoto che rientrava al termine del servizio commerciale in deposito, mentre viaggiava quindi a bassa velocità e senza passeggeri a bordo, sono uscite dalla sede ferroviaria provocando l’arresto del convoglio”, ha spiegato Ferrovie dello stato.

Non risultano feriti fortunatamente, ma solo tanti disagi alla mobilità. Al momento ci sono ritardi, cancellazioni e modifiche alla circolazione nel nodo fiorentino. Sul sito di Trenitalia si parla di "incidente tecnico" e di ritardi fino a 90 minuti sull'Alta Velocità e InterCity con limitazioni di percorso e cancellazioni sui Regionali. I tecnici di Rfi, si legge in una nota, sono a lavoro per ripristinare la regolare circolazione.

Solo il 20 aprile scorso un treno merci era deragliato nella località di Firenze Castello, bloccando completamente il traffico ferroviario e spezzando l'Italia in due.