Foggia, altro preside vittima di violenze. Mamma lo prende a calci e pugni

Preside preso a calci e pugni a Foggia

Dopo Taranto, tocca a Foggia. Il preside della scuola media Bozzini-Fasani di Lucera è stato vittima di un'aggressione, preso a botte dalla madre di un alunno per non aver affibbiato una punizione più severa a uno studente che aveva picchiato il figlio.

Come scrive il Corriere della Sera, "assalito a calci e pugni, il preside è stato medicato al Pronto soccorso riportando contusioni guaribili in una settimana. L’antefatto, invece, risaliva alla settimana scorsa. Il figlio della donna che ha malmenato Trivisonne era stato colpito ripetutamente da un compagno di classe, mentre un terzo ragazzo filmava la scena con un telefonino. Questi ultimi due hanno ricevuto una sospensione di cinque giorni. Troppo pochi per la mamma, che si è presentata a scuola due volte".

«La prima — racconta il dirigente ferito al Corriere della Sera — per dire che era d’accordo con la sanzione. La seconda, il giorno dopo, facendo irruzione in vicepresidenza. All’improvviso mi ha centrato con una sequenza di calci e pugni. La vicepreside ha tentato inutilmente di fermarla".