Foligno, star di Reazione a catena muore in un incidente in Giordania

Dottoressa star del quiz tv Rai muore in un incidente in Giordania

Era in vacanza con le amiche in Giordania, la 31enne di Foligno rimasta vittima di un incidente stradale nei pressi di Amman. La giovane era un medico anestesista, tirocinante all'ospedale San Matteo degli Infermi di Spoleto. Ferite, in maniera grave, le amiche, anche loro medici anestesisti, di Perugia. Lucia Menghini, questo il suo nome, questa estate aveva partecipato al gioco televisivo "Reazione a catena" di Rai1, condotto da Marco Liorni.

Il giornalista e conduttore ha dedicato alla ragazza morta un saluto sulle sue pagine social: "Ciao Lucia, riposa in pace. Siamo tutti sconvolti per la notizia della scomparsa in un incidente in Giordania di una ragazza che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e apprezzare a Reazione a Catena, con le sue amiche e compagne di squadra, le Pignolette, protagoniste di tante puntate, di tante vittorie. Era una dottoressa, aveva il sogno di diventare anestesista. Le nostre condoglianze alla sua famiglia, a chiunque le voleva bene".

