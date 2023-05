Follia in India, fa prosciugare una diga per recuperare il telefono

Follia in India, un funzionario fa prosciugare un'intera diga: "Mi stavo facendo un selfie e il telefono mi è caduto"

È pericoloso utilizzare il telefonino alla guida. Ma, si potrebbe dire, anche farsi i selfie in prossimità di una diga. Altrimenti si rischia la fine di Rajesh Vishaw, ispettore alimentare in India che, intento a fotografarsi nei pressi di un bacino d’acqua ha fatto accidentalmente cadere il cellulare.

E cosa ha fatto? Anziché battersi la mano sul capo facendo ammenda, ha pensato bene di ordinare di prosciugare l’intera diga per recuperare il dispositivo da circa 1200 dollari.

Una follia che gli costerà caro, visto che il funzionario è stato sospeso in attesa dell’apertura di un’inchiesta. Vishaw ha giustificato la scelta spiegando che il suo Samsung conteneva dati sensibili del governo e che per questo doveva essere ripescato dal bacino di Kherkatta. E in effetti il telefono è stato ripescato, ma risulta troppo danneggiato per funzionare nuovamente.