Forlì, cerca di uccidere un'amica a martellate poi tenta il suicidio

Forlì, un uomo di 70 anni aggredisce un'amica a martellate e cerca di darle fuoco

Un uomo ha aggredito una donna, sua amica, e poi ha tentato il suicidio, è successo a Bertinoro, in provincia di Forlì-Cesena, quando la vittima è arrivata a casa dell'uomo dopo aver ricevuto una sua telefonata. Il 70enne, infatti, l'aveva chiamata dicendo di stare male e di aver bisogno di essere accompagnato all'ospedale.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri dalla stazione di Meldola, la donna, sua coetanea, ha subito notato che l'uomo si trovava in uno stato psicofisico alterato. Poco dopo, l'ha aggredita fisicamente e ha iniziato a prenderla a martellate sul cranio, provocandole numerose lesioni, una delle quali ha rischiato di sfondarle il cranio. Il 70enne ha poi cercato di darle fuoco, gettandole l'alcool addosso ma la donna è riuscita a scappare e a chiedere aiuto in un'abitazione vicina.

Bertinoro, l'uomo prova a togliersi la vita e a dare fuoco alla sua abitazione

L'uomo ha, poi, cercato di appiccare un fuoco all'interno della sua abitazione e ha provato a togliersi la vita, inferendosi una coltellata all'addome. Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco sono intervenuti prima che fosse troppo tardi. L'uomo si trova all'Ospedale Bufalini di Cesena dove è in terapia intensiva, mentre la donna - che non è in pericolo di vita - all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì. Le indagini degli agenti proseguono per capire la relazione tra i due e conoscere così il movente di tale violenza.

