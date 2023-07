Forte dei Marmi, festa vip "illegale" in spiaggia: pizzicati Bonucci e Chiatti

Forte dei Marmi, festa vip senza autorizzazione: scatta il blitz dei vigili. Polemiche dal sindaco Bruno Murzi

Una festa stracolma di vip, animatori, dj, acrobati, e pure una Lamborghini parcheggiata sul bagnasciuga. Peccato che la serata in spiaggia al Bagno Annetta di Forte dei Marmi dello scorso sabato sera fosse senza autorizzazione. Secondo quanto rilevato dalla polizia municipale, infatti, le attrazioni dell'evento hanno superato di gran lunga i limiti imposti dalle autorizzazioni ricevute. Adesso le autorità stanno valutando le azioni da intraprendere. Intanto le polemiche fioccano numerose, a partire da quella del sindaco della città toscana.

Il primo cittadino di Forte dei Marmi Bruno Murzi ha stigmatizzato in maniera decisa le illegalità rilevate, annunciando attraverso una nota ufficiale l’apertura delle indagini per risalire a tutte le irregolarità e sanzionare i responsabili: "La festa così come si è svolta non è mai stata da noi autorizzata e coloro che l’hanno organizzata ne erano ben consapevoli. Naturalmente è intervenuta la polizia municipale, facendo i doverosi rilievi e stiamo valutando tutte le irregolarità della serata".