Francia, scuole: per gli studenti nessuna mascherina gratis

Emmanuel Macron e Jean Castex hanno deciso: l'istruzione nazionale non fornirà mascherine protettive anti-Covid agli studenti all'inizio dell'anno scolastico, nonostante vi sia l'obbligatorietà di indossarle per tutto il giorno. La decisione, come riporta Le Monde, è stata presa durante il consiglio per la difesa della salute tenutosi martedì mattina all'Eliseo e sarà formalizzata al consiglio dei ministri di rientro mercoledì 26 agosto.

Secondo il governo, i francesi devono essere resi più responsabili, mentre l'epidemia mostra preoccupanti segnali di accelerazione, e dotarli di maschere gratuite non andrebbe in questa direzione. "Dobbiamo tornare al concetto di assumersi la responsabilità individuale" - difende un ministro che ha partecipato al consiglio di difesa - "Non paghiamo preservativi a tutti, mentre l'AIDS uccide! Non spetta allo Stato coprire questa spesa, soprattutto perché la situazione è destinata a durare". "La pandemia riguarda tutti, dobbiamo dare potere ai francesi" - aggiunge uno ai vertici dello Stato - "Nessun paese al mondo fornisce mascherine gratuite".

Dopo la discussione, il Capo dello Stato e il Primo Ministro hanno tuttavia deciso di estendere il sistema messo in atto durante il deconfinamento di maggio. Le persone la cui salute è fragile (ad esempio i diabetici) continueranno a ricevere mascherine gratuite in farmacia, su prescrizione medica. Anche i beneficiari della copertura sanitaria universale (CMU) rimarranno ammissibili e riceveranno mascherine riutilizzabili per posta. Domenica il ministro della Salute, Olivier Véran, ha detto al JDD che "la distribuzione di 53 milioni di mascherine gratuite ai precari era stata effettuata da La Poste al 90% . "E questo riguarda i figli di queste famiglie", specifica un membro dell'esecutivo.

Francia, niente mascherine gratis nelle scuole

Negli ultimi giorni, molti funzionari eletti si sono espressi a favore dell'istruzione gratuita, anche all'interno della maggioranza.

In una lettera inviata domenica al ministro dell'Istruzione nazionale, Jean-Michel Blanquer, diciotto deputati de La République en Marche (LRM) hanno chiesto al governo di "fornire mascherine agli studenti". "Non possiamo trasferire la sicurezza sanitaria alla maniera di una competenza tecnica".