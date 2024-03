Frosinone, palpeggiamenti su 12 ragazzine. Prof delle medie sospeso per 1 anno

Frosinone, mani sul seno durante le interrogazioni. Un professore di francese nei guai: sospeso

Un professore di francese di una scuola media in provincia di Frosinone è stato sospeso dall'attività per un anno. Il docente è finito sotto inchiesta in seguito alle denunce di 12 studentesse, l'accusa è di palpeggiamenti durante le interrogazioni. Le ragazzine - secondo quanto riporta Il Messaggero - si sarebbero confidate prima con le proprie famiglie, raccontando di palpeggiamenti e molestie subite in classe. Da qui è scattata la denuncia con tanto di indagini, culminate con l’emissione di una misura cautelare nei confronti del professore: per lui il gip del tribunale di Cassino ha disposto la sospensione dall’insegnamento per un anno. Un provvedimento d’interdizione da qualsiasi incarico in tutte le scuole e in ogni istituzione, pubblica o privata, frequentate da minorenni. Sulla vicenda non trapelano altri dettagli o particolari: gli investigatori, infatti, mantengono il più stretto riserbo anche per ragioni di riservatezza vista la delicatezza del caso. Bocche cucite, dunque, anche per fare piena luce su ogni minimo aspetto.

Le famiglie - prosegue Il Messaggero - hanno fatto partire le denunce diverse settimane fa dopo aver ascoltato quanto rivelato dalle adolescenti. Nelle case è calato il silenzio, anche perché si trattava di minorenni. Stando a quanto emerso, hanno riferito di quelle presunte attenzioni mostrate nei loro confronti: palpeggiamenti o molestie di altro tipo che avrebbero subito in aula, durante le interrogazioni o nei momenti in cui si trovavano vicino al docente. A qualcuna di loro, secondo quanto segnalato alla polizia, sarebbe stato sfiorato il seno. Le reazioni: "A scuola se ne parlava da un pezzo, le voci circolano anche perchè non si tratta di un istituto molto grande", il commento di un docente.