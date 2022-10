Fuga di gas a Lucca provoca l'esplosione di una palazzina: due morti

Esplosione di una palazzina a Lucca: due morti

Esplosione di una palazzina a Lucca, sulla Strada provinciale 1 in località Torre in via per Camaiore, provocata da una fuga di gas metano che poi ha innescato un incendio. L'edificio è composto da due piani, suddiviso in due unità abitative. Il bilancio è pesante: due morti. Si tratta di marito e moglie, rispettivamente 60 e 55 anni. A quanto si apprende dalla Asl, la donna incinta, di 26 anni, estratta viva dalle macerie, con ustioni serie, è stata portata da "Pegaso 3" a Cisanello.

Secondo le prime informazioni, la 26enne sarebbe in gravi condizioni. Le ricerche continuano perché potrebbero esserci altre due persone sotto le macerie.

"Aggiornamento sull'edificio esploso a Torre, Camaiore. Una giovane donna incinta con ustioni serie è stata estratta viva e portata all’ospedale di Cisanello con Pegaso, altre due persone che transitavano nei pressi sono state portate all’ospedale di Lucca in codice giallo". Lo afferma il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani in un post su Fb. "Un altro Pegaso è sul posto, purtroppo è stata trovata una persona senza vita e sono in corso le ricerche per eventuali altre persone", continua.