Fumo sul volo Roma-Boston: atterraggio d’emergenza in Irlanda

Paura volo Roma-Boston: fumo a bordo

Un volo della Delta Airlines da Roma a Boston è stato costretto a effettuare un atterraggio di emergenza in Irlanda durante il Capodanno a causa di fumo rilevato in cabina. Secondo diversi media internazionali, l'aereo coinvolto, un Airbus A330-900 con 294 passeggeri e l'equipaggio a bordo, ha dichiarato l'emergenza mentre si trovava a circa 230 chilometri al largo delle coste irlandesi. Il volo DL-113 ha deviato il percorso e atterrato allo scalo di Shannon senza conseguenze per i passeggeri o il personale di bordo.