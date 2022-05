Fuorisalone Milano 2022, addio di Ventura Projects: un'altra vittima del Covid

Fuorisalone Milano 2022, Ventura Projects si arrende alla pandemia: addio a uno dei distretti più legati al design indipendente

È ai nastri di partenza la 60esima edizione del Salone del Mobile che, anche quest’anno, si estenderà in tutta la città con gli eventi del Fuorisalone 2022. Confermati i tradizionali distretti, dal Brera Design District a via Tortona con Tortona Rocks e Superdesign Show di Superstudio, dal quartiere Isola a 5Vie, fino all’immancabile Triennale di Milano. Grande assente, purtroppo, il circuito più sperimentale e internazionale della Design Week milanese: Ventura Projects.

La società, infatti, non ha retto l’impatto delle misure per contenere l’epidemia globale che l’ha segnata in modo irreversibile, costringendola a chiudere i battenti.

Il progetto di Ventura, nel corso delle sue dieci edizioni, si era sviluppato diventando un distretto “diffuso” poiché distribuito in diverse location in città: avviato in quel di Lambrate, si era poi spostato in zona Tortona a Base Milano con “Ventura Future” all’interno dei 3.500 metri quadrati degli spazi ex Ansaldo e, come “Ventura Centrale”, con un’estensione negli storici Magazzini Raccordati della Stazione Centrale. Qui si erano alternati designer visionari che con le loro installazioni immaginifiche erano riusciti a sollecitare riflessioni sull’attualità e sul futuro della progettualità in rapporto con le nuove abitudini sociali, attraendo una platea di appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Fuorisalone Milano 2022, dalle ceneri di Ventura nasce "Certosa Initiative"

Un pezzetto di questo microcosmo tornerà, però, quest’anno nel capoluogo lombardo: la designer olandese Margriet Vollenberg, ideatrice di via Ventura, sarà presente, infatti, all’interno del nuovo spazio Certosa district, area che è stata oggetto di un profondo intervento di rigenerazione urbana, con "Certosa Initiative", una proposta di mostre fra moda e design che si estenderà, all’interno di uno spazio post-industriale, su 10mila metri quadrati in & outdoor a cura di Beyond Space, studio di architettura di base ad Amsteram, e Organisation in Design.

“La pandemia è stato uno shock che ha coinvolto tutti, ma soprattutto la design industry, dove tutto si è interrotto repentinamente – spiega Vollenberg –. Ci siamo resi conto di come il design sia estremamente fragile perché ha a che fare con il lusso, un’industria che ha subito un rallentamento nei consumi a causa del Covid".

Con il progetto Ventura, prosegue la designer, "abbiamo dovuto interrompere le attività, ci è voluto un po’ di tempo per provare a immaginare qualcosa a partire da zero. Certosa raccoglierà per certi versi l’eredità di Centrale e Lambrate anche in questo caso si tratta di un distretto emergente che non è situato in una zona centrale della città”.

