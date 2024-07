Furto a casa Zaccagni-Nasti: svaligiata la collezione di Rolex. FOTO

Furto a casa Zaccagni-Nasti: svaligiata la collezione di Rolex. Lo sfogo sui social

Un altro furto per il calciatore Mattia Zaccagni e la moglie, l'influencer Chiara Nasti. Rientrando a casa, la coppia si è accorta che la propria abitazione era stata svaligiata, come già successo in passato. A raccontare la brutta avventura è la stessa Nasti sui suoi account social, dove ha pubblicato una foto che mostra scatole di Rolex e cofanetti di gioielli svuotati. "Prima che lo scrivano i giornali. Questa è l'Italia. Pezzi di m...".

Rientrando nell'abitazione a Roma Nord intorno alle 17.30, accorgendosi che la porta era chiusa dall'interno, la Nasti si è insospettita e ha dato l'allarme al 112. Sul posto è arrivata la polizia che indaga sull'accaduto. A quanto accertato, i ladri sono entrati da una finestra del bagno e una volta in camera da letto hanno devastato mobili, armadi e aperto la cassaforte. Da quantificare il valore del bottino tra borse, scarpe, orologi e gioielli. Già a fine novembre i ladri si erano introdotti nell'abitazione di Zaccagni in via della Camilluccia.