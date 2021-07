G20 Venezia, paura black block. "Pericolo assalti via mare", massima allerta

G20 Venezia, paura black block. "Pericolo assalti", massima allerta

I servizi segreti e la Digos sono in allarme per il G20 dell'Economia che si terrà a Venezia i prossimi 9 e 10 luglio. Le autorità hanno fatto sapere che c'è un concreto rischio di ifiltrazioni di black block. La sensazione - si legge sul Messaggero - è che, questa volta, la protesta possa trasformarsi in guerriglia, sebbene il sistema di sicurezza predisposto sia rigidissimo e preveda una sorta di gabbie di protezione intorno all'Arsenale dove si incontreranno i ministri e le delegazioni di mezzo mondo. L'allerta è tale che al ministro dell'Economia Daniele Franco è stato chiesto di cancellare, l'inizialmente prevista, visita al Mose, perchè da quella posizione diventerebbe impossibile prevenire eventuali assalti dal mare.

Le prime rappresentanze degli Stati che parteciperanno - prosegue il Messaggero - sono già arrivate a Venezia. All'incontro prenderanno parte 63 delegazioni per un totale di 300 persone. I prossimi a giungere in laguna saranno i ministri dell'economia e finanza e i governatori delle banche centrali degli Stati membri. Per l'occasione, i 48 ettari dell'area sospesa tra terra e mare, in particolare venerdì e sabato saranno sorvegliati da uno spiegamento di 1.500 agenti e militari, droni, motoscafi ed elicotteri. Gli stessi residenti dovranno esibire un pass per potersi muovere.