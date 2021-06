Gdf: reddito di cittadinanza irregolare per 50mln, danni allo stato per 6 mld

Evasori totali, 3546 nel 2020

Nel 2020 la Guardia di finanza ha scoperto 3.546 evasori totali, esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo completamente sconosciuti all'amministrazione finanziaria (molti dei quali operanti attraverso piattaforme di commercio elettronico) e 19.209 lavoratori in "nero" o irregolari. Sono alcuni dei dati del bilancio operativo resi noti in occasione del 247esimo anniversario della fondazione del Corpo.

Il valore dei beni sequestrati per reati in materia di imposte dirette e Iva è di 800 milioni di euro, mentre le proposte di sequestro tuttora al vaglio dell'autorità giudiziaria ammontano a 4,4 miliardi di euro. Sono state eseguite 9.833 indagini di polizia giudiziaria, che hanno portato alla denuncia di 10.264 persone, di cui 308 arrestate, per aver commesso 7.303 reati fiscali.

In un anno le fiamme gialle hanno eseguito complessivamente 800 mila interventi ispettivi - una media di 2.190 al giorno - e 47.560 indagini per contrastare le infiltrazioni della criminalità economica e organizzata nel tessuto economico e sociale: "un impegno 'a tutto campo' a tutela di famiglie e imprese in difficolta' e a sostegno delle prospettive di rilancio e di sviluppo del Paese".

Appalti, Gdf: in un anno irregolarità per oltre 5 mld