Gelato, consumi sempre più in crescita in Italia. Sondaggio

Gelato, consumi sempre più in crescita in Italia: per il 60% è un "prodotto intramontabile"

Il 30% degli italiani consuma sempre più gelato, anche a casa: si stima che ci sarà una forte crescita in tal senso entro il 2027. È quanto afferma l’indagine di AstraRicerche per l’Istituto del Gelato Italiano, che ha preso in considerazione uno degli alimenti preferiti dagli italiani. I dati, riportati dal sito Drg Comunicazione, lo dimostrano: con un 60,4% che lo considera un “prodotto intramontabile”, un 55,8% per cui “piace a tutti” e un 38,3% secondo cui “fa tornare un po’ bambini”. L’80% pensa, in associazione al gelato, al “buon gusto”, alla tradizione, al know how, alla qualità delle materie prime, alla fantasia e alla creatività.

Il gelato inoltre è associato al periodo di vacanza: il 54% lo lega all’estate e al caldo, il 33% alla spensieratezza mentre il 25% pensa al mare. Insomma, il gelato ha un riscontro positivo, evoca emozioni come gioia e allegria, si gusta nei momenti di tranquillità, per rilassarsi e per rinfrescarsi, specialmente nel periodo più caldo dell’anno.

Si parla soprattutto di gelato italiano confezionato, con un dato importante per il numero di addetti alla produzione di gelato e per le esportazioni all’estero, se si considera anche la rete di distribuzione del gelato confezionato la rilevanza economica cresce notevolmente nel nostro Paese, non solo attraverso GDO o alimentari, ma anche bar e locali. Un comparto che è sempre più in vendita e in crescita nel canale Retail e che coniuga made in Italy ed eccellenza alimentare in un solo prodotto. Oltre alla varietà di formati disponibili - vaschetta, cono, gelato biscotto, gelato sullo stecco, torte gelato – i consumatori italiani ricercano sicurezza alimentare, lunga conservazione, prezzo contenuto, ingredienti semplici e soprattutto la comoda possibilità di essere consumato in casa.