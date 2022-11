Genova, colpito da una freccia scoccata dalla finestra

Genova, ferito da una freccia scoccata da una finestra: operato d'urgenza per rimuoverla, è ricoverato in prognosi riservata

Ferito da una freccia scoccata dalla finestra. È quanto accaduto stanotte, intorno all'una e mezza, a Genova. Vicino a vico delle Mele, in zona Maddalena, due uomini stavano litigando. Le urla dei due hanno fatto accorrere i residenti alle finestre, infastiditi da tempo dalle risse, dagli ubriachi molesti della movida e dallo spaccio a tutte le ore nella via.

Uno degli abitanti della zona ha cominciato a litigare con loro dalla finestra per il baccano che stavano facendo, finchè non si è sporto con in mano una balestra, scoccando una freccia in direzione di uno dei due uomini che litigavano di sotto.

L’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova dal personale del 118 con l'automedica: le sue condizioni sono molto gravi. In ospedale è stato sottoposto a un intervento per la rimozione della freccia, è ricoverato in prognosi riservata.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, chiamati dai residenti, l'uomo ferito è un sudamericano di origine peruviana. L'uomo che ha scoccato la freccia, invece, è stato arrestato per tentato omicidio e ha raccontato alle Forze dell'ordine di non essere un residente stabile nei vicoli ma di vivere nella zona di vico Mele da circa un mese perché assunto come artigiano per alcuni lavori su imbarcazioni.

L’uomo, secondo la ricostruzione dei carabinieri, si sarebbe costruito l’arco personalmente: l’arma è stata posta sotto sequestro dai carabinieri.