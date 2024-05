Genova, lo chiamano "sistema Toti", ma chi guida il porto lo ha deciso la Sx

Genova, ecco chi comanda davvero al porto: tra politica e intrighi

L'inchiesta che ha travolto il presidente della Liguria Giovanni Toti sfiora anche la Sinistra. Dalle carte delle indagini, infatti, emergono dettagli inediti sulla governance del porto di Genova e anche se si parla di "sistema Toti" a quanto sembra a decidere veramente sulle sorti dell'infrastruttura, in quello che è stato l'emendamento sblocca diga, sarebbe stata - in base a a quanto risulta a La Verità - la ex dem, ora in Italia Viva, Raffaella Paita. Il terminal è stato realizzato grazie a un progetto da 400 milioni di euro, di cui 250 pubblici, che ha ridisegnato l’aspetto del Porto di Genova, e che era stato approvato ai tempi in cui a guidare l’Autorità portuale (dal 2008 al 2015) era Luigi Merlo, ex assessore ai Trasporti della Regione Liguria (dal 2005 al 2008) in una giunta di centro-sinistra e futuro consigliere per la Portualità e la logistica del ministro dem alle Infrastrutture Graziano Delrio.

Il successore di Merlo, Paolo Emilio Signorini, arrestato martedì scorso nell’inchiesta che ha mandato ai domiciliari anche il governatore Giovanni Toti, in un'intercettazione - in base a quanto risulta a La Verità - aveva esclamato: "Cinquecento milioni alla Msc (probabilmente il riferimento è proprio alle spese per calata Bettolo, ndr), è lo scandalo del secolo...". Perché a comandare il porto di Genova - prosegue La Verità - è proprio la compagnia di Gianluigi Aponte, il terminal principale è gestito da Msc attraverso la sua controllata Csm-Gate, che possiede il 100% delle quote della società concessionaria. E sarebbe stato decisivo - riporta La Verità - un emendamento a firma Paita ex Pd e moglie di Luigi Merlo per sbloccare questa concessione. Sarebbe stato suo marito a realizzare i lavori del futuro terminal di Aponte.