Genova, Toti incontra Salvini: l'ok della Procura, ora manca il sì del Gip

L'incontro Toti-Salvini potrebbe farsi, manca solo l'ok del gip di Genova. Salvini vuole parlare con il presidente della Regione di "futuro", ma anche del porto di Genova

La procura di Genova ha dato parere positivo all'istanza con cui la difesa di Giovanni Toti, il governatore ligure agli arresti domiciliari dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione, ha chiesto di incontrare il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e i due assessori regionali Giacomo Giampedrone e Marco Scajola. Sulla richiesta del difensore, l'avvocato Stefano Savi, deve ora pronunciarsi il giudice delle indagini preliminari di Genova. I confronti politici serviranno a Toti per decidere anche su come proseguire il lavoro in Regione dopo la decisione del Riesame di lasciarlo ai domiciliari.

Come riporta l'agenzia di stampa Ansa, il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini si è dimostrato felice dell'incontro: "Conto di incontrare Toti il prima possibile", e "parleremo di futuro. È strano tenere agli arresti per mesi un governatore eletto e stimato dai cittadini, che tanto ha fatto per la sua terra. Di solito, in carcere, ci si va dopo una condanna e dopo un processo, non prima". E ha aggiunto: "Conto di andare a parlare con Toti di lavoro. Ampliare il porto di Genova significa dare più lavoro, il porto di Genova è una ricchezza per tutta Italia, può diventare uno dei primi porti europei, spero che nessuno voglia bloccare lo sviluppo del porto di Genova, quindi incontrerò Toti il prima possibile, spero. Noi non stiamo ragionando di elezioni in Liguria, stiamo lavorando per amministrare la Regione".