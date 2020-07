Germania, due anni all'ex guardiano delle SS per 5.232 omidici

Due anni, con la condizionale per complicità nell'omicidio di 5.232 persone deportate nel lager di Stutthof. L'ultimo paradosso dagli orrori del Terzo Reich è andato in scena al Tribunale minorile di Amburgo, dove è stato pronunciato il verdetto nei confronti di Bruno Dey, oggi 93enne, che tra il 1944 e il 1945 era in forza al campo di concentramento non lontano da Danzica in qualità di guardiano, dove a detta dei giudici si è reso corresponsabile della "macchina di morte" nazista. Alcune delle vittime sopravvissute avevano chiesto clemenza per l'uomo ormai molto anziano.