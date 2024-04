Germania, pianificavano un attentato islamista: arrestati tre minori

Germania, pianificavano un attentato islamista a simboli di culto cristiani: arrestati 3 adolescenti

Tre minorenni che stavano pianificando un attentato terroristico di matrice islamica sono stati arrestati in Germania: è avvenuto nel week end di Pasqua ma la procura di Dusseldorf lo ha annunciato oggi. Gli arrestati sono due ragazze di 15 e 16 anni e un ragazzo di 15 della regione Renania settentrionale-Vestfalia, sospettati di avere "pianificato un attentato terroristico con motivazione islamista e di aver ammesso di essere pronti a commetterlo", si legge in un comunicato della procura di Dusseldorf. "Vista l'età dei sospetti e l'inchiesta in corso", la procura non ha dato ulteriori dettagli su che tipo di attentato fosse previsto. Secondo il quotidiano tedesco Bild, gli adolescenti volevano attaccare con coltelli e bombe molotov poliziotti e chiese, a nome dell'Isis.