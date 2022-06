"Voglio sposare un aereo": è oggettofilia, attrazione fisica per le cose

Una ragazza tedesca è attratta dagli oggetti ed è fidanzata con un aereo

Sarah Rodo affida la sua storia al Mirror e subito la notizia fa il giro del mondo. La ragazza 23enne racconta di avere un’attrazione fisica per il Boeing 737. Sì, proprio per l’aereo, tanto che dichiara: “È stato amore a prima vista. Voglio solo stare con lui tutto il tempo, mi rende la persona più felice del mondo. Non tutti capiscono. Tuttavia, i miei amici hanno accolto molto bene il mio coming out e mi hanno incoraggiato. Mi piacerebbe sposare l'aereo più di ogni altra cosa, ma in Germania è proibito”.

L’orientamento sessuale di Sarah è chiamato oggettofilia, esattemente è quando si prova una forte attrazione per gli oggetti inanimati. Non solo, la giovane di Dortmund aggiunge: “Sono attratta dagli oggetti sin dall'adolescenza, me ne sono accorta quando avevo 14 anni. Prima dell'aereo c'era il treno ICE 3. Ho anche avuto due relazioni con uomini perché non ero sicura di quale fosse la mia vera sessualità. Presto mi sono resa conto di non provare sensazioni romantiche per le persone. Del mio aereo amo tutto ma in particolare il suo viso, le ali e il motore: sono così sexy”. Stando sempre al racconto del Mirror la giovane racconta di viaggiare con regolarità solo su quel modello di aereo e di averne 50 esemplari in miniatura in casa.

