Germania, strage con il coltello alla festa cittadina di Solingen: morti e feriti. Aggressore in fuga. La polizia parla di "attentato"

Germania, strage con il coltello alla festa cittadina di Solingen: morti e feriti. L'aggressore è in fuga

È di 3 morti e cinque feriti gravi il bilancio dell'attacco al coltello a Solingen, in Germania. Un vero e proprio attentato avvenuto ieri sera durante le celebrazioni del 650° anniversario della città. L'aggressore è ancora in fuga, ha detto una portavoce della polizia di Dusseldorf poco dopo mezzanotte. Fonti della polizia hanno affermato che il caso non è più classificato come “furia omicida” ma come “un attacco” probabilmente a sfondo terroristico. Secondo altri testimoni, citati da Bild, l’aggressore sarebbe “di aspetto arabo”.

Tutto è avvenuto intorno alle 21.45 di venerdì a Fronhof, un mercato situato nel centro della città dove era stato allestito un palco per la musica dal vivo. Poco dopo l'inizio dell'attacco il festival è stato interrotto, mentre l'autore avrebbe aggredito i visitatori direttamente davanti al palco pugnalando deliberatamente al collo. Il ministro della Salute tedesco Karl Lauterbach su X ha auspicato "che i soccorritori riescano a salvare i feriti e che la polizia riesca a catturare il codardo e patetico colpevole in fuga". Tutti gli eventi programmati per sabato e domenica sono stati ora annullati, ha annunciato la città.

L'attacco è avvenuto dopo che il ministro degli Interni Nancy Faeser ha annunciato che le leggi sarebbero state inasprite in modo che le persone potessero portare in pubblico solo coltelli con lame fino a 6 centimetri, anziché i precedenti 12 centimetri, oltre al divieto di maneggiare pericolosi coltelli a serramanico. Il governo tedesco sta pianificando di introdurre una legge che irrigidisca le leggi sul porto di armi, ha affermato a metà agosto dopo una serie di incidenti con dei coltelli. La nuova legge "limiterà ulteriormente il porto di coltelli in pubblico", ha affermato Faeser all'epoca. Insieme ai limiti sulla lunghezza delle lame, ci sarà un divieto totale di coltelli a serramanico o a scatto.

Le prime testimonianze raccolte dai media locali parlano di shock fra i presenti. Philipp Müller, uno dei co-organizzatori del festival, ha spiegato subito dal palco che i servizi di soccorso sono intervenuti e che si teme per la vita di nove persone. Migliaia di visitatori hanno seguito la richiesta di lasciare la piazza con calma e senza lasciarsi prendere dal panico. "La gente è scioccata ma tranquilla", ha riferito Müller al giornale. Un giornalista del Solinger Tageblatt ha descritto una "atmosfera inquietante". In occasione del 650esimo anniversario della fondazione della città di Solingen, era partito il 'Festival della diversità', con un fitto programma di eventi fino a domenica.