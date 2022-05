Gianluca Vacchi debutta nel mondo della telefonia con il progetto Eliomobile

Influencer, Dj, sportivo Gianluca Vacchi debutta nella telefonia, con Eliomobile

Save the date: dal 16 maggio potrete attivare i nuovi abbonamneti telefonici firmati Gianluca Vacchi. L'influencer, Dj, imprenditore di Kebab, ora, si dedica al mondo delle telecomunicazioni. Eliomobile, questo è il nome del nuovo progetto, sarà un operatore che si differenzierà dagli altri, vuole essere il primo primo social media operator che integra innovazione, tecnologia e metaverso.

Precisamente, il debutto di Eliomobile è stato oggi, con la presentazione del progetto e tra i suoi punti di forza c'è il costo, che vuole essere molto competitivo sul mercato, offrendo dei piani vantaggiosi, qualità, esclusività dei servizi e la copertura del 99,7% sul territorio nazionale.

Non solo, Eliomobile ha un primato su tutte le compagnie telefonia su piazza: è la prima società del settore a integrare la tecnologia blockchain. Tra i fondatori della nuova avventura, c'è Gianluca Vacchi, imprenditore e influencer italiano, che ha presentato la sua nuova idea su Instagram in veste di digital operator, spiegando che sta lavorando da due anni con il suo team.

Come per i brani musicali, le offerte sono disponibili in pre ordine sul sito dedicato, con la possibilità di modularle attraverso un upgrade e downgrade senza limiti di tempo. Nell'ordine sono disponibili le tariffe: Easy a 6,99 euro al mese con 100 GB e minuti illimitati ed Elite a 9,99 euro al mese da 150 GB e minuti illimitati. Volendo è possibile sottoscrivere il profilo Elite X 12 a 95,99 euro l'anno da 120 GB e minuti illimitati.

Le sorprese non finiscono, Vacchi non ha lesinato sui servizi, anzi, chi sceglie Eliomobile ha l'accesso garantito alla community Elisium, al call center (in italiano), fino alla moneta virtuale dell'azienda, Elicoin. Mentre, con Run With Me, è possibile allenarsi con l'app per rimanere in forma e avere a disposizione un Concierge (vedi specifiche sul sito), che esaudisce ogni desiderio, dalla prenotazione del ristorante fino al biglietto del teatro. Dulcis in fundo l'offerta include Go Tourist, disponibile prossimamente, cui è possibile prenotare le vacanze.



