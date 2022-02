Gigi Bici, a casa della Pasetti tracce di sangue. Perizie sulla pistola

Gigi Bici, a casa e nel giardino di Barbara Pasetti rinvenute tracce di sangue. Al via le perizie, anche sulla pistola

Le indagini sulla morte di Luigi Criscuolo, 60 anni, conosciuto da tutti a Pavia come Gigi Bici per i suoi negozi di bicilette, continuano senza sosta. Dalle nuove analisi, che hanno riguardato in particolare il giardino e la villa di Barbara Pasetti, la fisioterapista di Calignano attualmente in carcere per estorsione nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del 60enne, sono emerse tracce di sangue.

Il materiale ematico sarà sottoposto all’analisi approfondita dei periti, che svolgeranno anche le perizie sul frammento di proiettile ritrovato dalla polizia durante la perquisizione dello scorso 20 gennaio, giorno in cui la donna è stata arrestata. La donna è indagata anche per omicidio e occultamento di cadavere. Le analisi verteranno nel dettaglio sulla polvere vetrosa rinvenuta sul proiettile.

Al vaglio degli esperti, infine, è anche la pistola trovata nell’abitazione della Pasetti. Una vecchia arma arrugginita di piccolo calibro e compatibile con la ferita alla tempia di Gigi Bici. Nella casa è stato anche trovato un sacchetto con 19 proiettili.

