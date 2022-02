Morte David Rossi, "Mamma, dopo il lavoro vengo a mangiare da te. Era sereno"

Morte David Rossi, "Non si sarebbe mai ucciso, amava troppo la vita"

La morte di David Rossi continua ad essere un mistero. Nonostante l'apertura di tre nuove indagini sulla scomparsa del mangaer di Mps, trovato senza vita a Siena 9 anni fa dopo un volo dalla finestra del suo ufficio, non si riesce a fare chiarezza su una vicenda che presenta ancora molti punti oscuri. Per la prima volta, dopo un lungo e doloroso silenzio, parla anche la mamma di David. La signora Vittoria Ricci Rossi dà la sua versione dei fatti, svelando un retroscena inedito.

"Si è suicidato? Impossibile. Perchè - spiega la mamma di David a Libero - non lo avrebbe mai fatto e men che meno sul posto di lavoro. Inoltre avrebbe scritto un romanzo, prima di farlo. Escludo in maniera categorica che David si sia tolto la vita. Ci sono ancora persone - prosegue la signora Rossi - che si ostinano a dire che si è trattato di suicidio e non capisco il perchè. Noi siamo una bella famiglia, io conosco bene i miei figli. E poi io l'ho sentito poco prima del fatto. Doveva venire da me a mangiare perchè la moglie era malata. Aveva la voce serena e mi aveva dato appuntamento da lì a poco".

LEGGI ANCHE

Ucraina, Putin ha dato l'ok all'attacco. E' guerra in Europa

Pensioni marzo 2022 più alte. Aumenti per tutti, ecco le cifre esatte

Green Pass abolito per tutti. Tra pochi giorni, c'è la data: eccola