I sex toys seducono i consumatori: in estate acquisti in crescita el 13,5%

Gli italiani preferiscono i sex toys al proprio partner: il loro mercato è in crescita del 13,5 per cento

Oggi, mercoledì 31 luglio, è la Giornata Mondiale dell'Orgasmo. Stando a quanto riportato su Leggo e a una ricerca di Idealo, sembra che gli italiani provino sempre meno piacere con il proprio partner (o un partner qualsiasi), ma si affidino ad altro per godere della loro vita sessuale. I sex toys, infatti, sono sempre più utilizzati e, nell'ultimo anno, il loro comparto ha registrato un aumento delle intenzioni d'acquisto pari al +13,5 per cento. Secondo secondo la ricerca, inoltre, sembra che in estate si comprano più sex toys rispetto il resto dell'anno.