Giù le mani dai medici o i medici mettano giù le mani (e non soccorrano più)

Mentre l'Italia dibatteva (ormai è finita pure questa, per fortuna), dell'inutile caso Boccia-Sangiuliano, a Foggia è successo qualcosa di gravissimo e purtroppo di ormai consueto in tutta Italia: i medici del pronto soccorso sono stati aggrediti dai parenti di una donna che è morta dopo un intervento d'urgenza. C'è pure questo video che gira, con i dottori asserragliati in uno stanzino mentre decine di parenti facevano "una Gomorra", come ha avuto modo di raccontare, vantandosene, una di loro.

A Foggia raggiunte nuove vette di inciviltà

Un tempo questo non sarebbe mai successo. Dalla notte dei tempi i medici non sono riusciti a salvare i fratelli, le sorelle, i figli e i padri. Dalla notte dei tempi si piangono gli affetti che la scienza, e gli errori degli uomini, giacché i medici non sono supereroi, non è riuscita a salvare. Eppure adesso abbiamo raggiunto una nuova vetta di inciviltà. Gente che aggredisce tutti perché aspetta il proprio turno per ore, e aspetta per ore perché semplicemente non ci sono dottori, e non ci sono soldi, e i medici di base si sono dati alla macchia. E aggredendo i sanitari pensa che passerà prima la prossima volta, che dovrà aspettare di meno, senza capire che invece così fa in modo che pure quelli che ancora resistono a lavorare in prima linea penseranno "ma chi me lo fa fare?", e andranno magari a ricollocarsi in qualche clinica privata che li paga meglio. E possono tornare tranquilli dalle loro famiglie tutte le sere senza beccare calci schiaffi pugni.

A furia di delegittimare tutto e tutti...

La verità è che l'opera di delegittimazione di tutto e tutti, a causa in particolare dei social network, continua. I politici sono tutti ladri, gli avvocati ti fanno finire in carcere, i giornalisti dicono bugie, i medici ti fanno morire. E gli idraulici sono incompetenti, gli statali rubano lo stipendio, gli insegnanti fanno troppe ferie. Su ognuno c'è qualcosa. Finisce ovviamente che se tutti sono pessimi, siamo tutti pessimi. E non c'è più rispetto per nessuno.

E dopo Foggia le violenze in ospedale non si fermano

Tornando all'ospedale di Foggia, semplicemente, bisognerebbe chiudere tutto fin quando i parenti della povera deceduta non si recheranno in ginocchio a chiedere scusa a quei medici. Pronto soccorso chiuso fino a pubbliche scuse. Invece no. Non è successo nulla. Anzi, qualcosa è successo: due nuovi casi di violenza in ospedale, con idioti che danno in escandescenze e picchiano infermieri e dottori. Di male in peggio.