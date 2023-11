"Giulia potrebbe essere stata sequestrata". Ex spariti, le ciocche di capelli

Ex spariti, le tracce di sangue e i dolorosi presagi. Il mistero della Grande Punto nera

Il caso degli ex fidanzati spariti nel nulla dalla notte di sabato continua a tenere l'Italia con il fiato sospeso. Più passano i giorni e più la situazione si fa complicata. Tanti presunti avvistamenti ma ancora di Giulia e Filippo non c'è traccia. C’è il mistero - si legge su Repubblica - della Grande Punto nera "fotografata" l’ultima volta domenica mattina a Ospitale, dieci chilometri da Cortina, che da quella grande area che arriva fino alla Val Pusteria potrebbe non essere più andata né avanti né indietro: fra boschi e strade sterrate si concentra una parte delle ricerche. Ci sono quei capelli trovati sull’asfalto nella zona industriale di Fossò, nello stesso punto dove i carabinieri hanno rilevato tracce di sangue, dolorosi presagi ora alla prova del Dna. Il test, affidato ai Ris, dirà se il sangue trovato sull’asfalto a Fossò sia compatibile con Giulia.

Finora - prosegue Repubblica - è uno degli elementi che più ha fatto pensare al peggio. Le telecamere di una ditta riprendono quell’area. Per terra sarebbero stati trovati anche dei capelli. È verosimile che una comparazione venga fatta anche con Filippo. Le indagini si concentrano sul ritrovamento dei ragazzi. Ci si aggrappa a elementi che fanno sperare che siano vivi ma non si può escludere l’epilogo peggiore. "Potrebbe essere stata sequestrata", dice Stefano Tigani, avvocato di Gino Cecchettin, il papà di Giulia. "La voglio viva", sussurra il padre.