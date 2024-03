Giulia Tramontanto e Impagnatiello: la festa in famiglia, video impressionante

Giulia Tramontano e il video del "baby shower”

Giulia Tramontano, nelle prime settimane della sua gravidanza, e Alessandro Impagnatiello, insieme a tanti familiari della coppia in un momento di festa. È quanto si vede in un video proiettato ieri nell’Aula del tribunale di Milano dove si sta svolgendo il processo a Impagnatiello, accusato dell’omicidio della ragazza.

Nel video, che affaritaliani.it pubblica, si immortala il momento in cui la coppia scopre il sesso del feto. Un evento che ha preso piede negli ultimi anni tra le giovani coppie e che prende il nome di “baby shower”.

GUARDA QUI IL VIDEO

La visione del filmato, girato solo un paio di mesi prima della tragica morte della ragazza, non può che lasciare sgomenti e increduli. Volti distesi e sorridenti, di vittima e carnefice, che mai avrebbero fatto pensare a quanto di terribile poi accaduto.

Alla proiezione in aula del filmato per la festa del baby shower del 17 marzo 2023 Alessandro Impagnatiello ha alzato per la prima volta lo sguardo dall'inizio dell'udienza e poi ha pianto portandosi le mani al volto. Il breve video e' stato mostrato nel corso della deposizione di Loredana Femiano, madre di Giulia Tramontano, nel corso della quale ha ricostruito le confidenze ricevute della figlia sulla gravidanza e il rapporto con il fidanzato fino al 27 maggio quando il 30enne ha ucciso la ragazza.