Mercoledì, 22 luglio 2020 - 13:23:00 Gorizia, 12enne muore cadendo in un pozzo: era al parco per il centro estivo Il bambino è caduto per 30 metri, morto per le conseguenze dell'urto dato che il pozzo era asciutto

Gorizia, 12enne muore cadendo in un pozzo: era al parco per il centro estivo La morte di Alfredino Rampi nel 1981 aveva lasciato tutti di stucco a Vermicino. A Gorizia è invece morto un bambino di 12 anni, dopo essere caduto in un pozzo al Parco Coronini, dove si trovava assieme al centro estivo. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso dei vigili del fuoco, che si sono calati nella cavità profonda 30 metri: per lui non c'è stato niente da fare. La tragedia è avvenuta mercoledì 22 luglio e dentro il pozzo era asciutto. La violenta caduta per 30 metri ha portato alla morte il giovane; solo l'acqua avrebbe potuto attutire la caduta.