Gratta e Vinci, i trucchi per scoprire quali sono quelli vincenti. Ecco come vincere più facilmente

Gratta e vinci, riconoscere quelli vincenti? Si può

Gratta e vinci, ecco come vincere

Chi almeno una volta nella vita non ha comprato un Gratta e Vinci per sfidare la sorte alzi la mano? Secondo una statistica, ogni giorno in Italia si vendono almeno 5,5 milioni di Gratta e Vinci. Soprattutto, in rete circolano tanti articoli dove vengono suggeriti i metodi da utilizzare per individuare quali possano essere quelli vincenti. La lotteria istantanea coinvolge migliaia di italiani, che sperano di vincere una somma che almeno li ripaghi dell'investimento fatto per acquistare il biglietto, ma non è mai così.

Gratta e Vinci esiste un modo per riconoscere quelli vincenti?

Alcuni, in rete, scrivono che esiste un metodo per riconoscere i Gratta e Vinci vincenti, basta osservare bene quelli con la superifice che ha delle imperfezioni al momento della stampa. Secondo altri, molti biglietti hanno delle macchie che indicano che possono essere quelli con la combinazione giusta: entrambi non sono veritieri. Esattamente come l’altra leggenda metropolitana. Ovvero che i biglietti vincenti sono compresi in un numero seriale tra 001 e 031. Anche in questo caso, non è vero. Potrebbe capitare, ma così come si potrebbe anche vincere con un numero seriale superiore. L’unica certezza è che non tutti i Gratta e Vinci hanno le stesse probabilità di vittoria.