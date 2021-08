Grecia, incendi devastanti: turisti in fuga, feriti e cenere sull'Acropoli

In Grecia gli incendi hanno invaso altre foreste e aree abitate, dopo aver bruciato decine di case, aziende e fattorie, nella peggiore ondata di caldo del Paese in tre decenni. Uno degli incendi più grandi è arrivato a minacciare il più importante parco nazionale della capitale Atene, causando così tanto fumo che le autorità hanno istituito una linea telefonica di assistenza per le persone che sviluppino problemi respiratori.

Grecia incendi, turisti evacuati

Nella notte e ancora nelle prime ore del mattino di oggi, oltre mille persone sono state evacuate con traghetti dall'isola greca di Evia, dopo che gli incendi che ancora divampano hanno reso impossibile gli spostamenti con altri mezzi. Lo riferisce l'emittente britannica Sky News, che diffonde anche un video in cui si vedono le persone imbarcarsi mentre l'orizzonte, nella notte, oltre lo specchio d'acqua, appare come incorniciato dal fuoco: sono le fiamme che si alzano da dietro le colline.





"Qui e' come un'apocalisse. Non so in che altro modo descrivere la situazione", ha detto all'emittente statale Ert il capo della guardia costiera nella citta' di Aidipsos. Il responsabile della protezione civile greca, Nikos Hardalias, ha detto che i vigili del fuoco hanno dovuto affrontare "condizioni eccezionalmente pericolose e senza precedenti" nel tentativo di spegnere 154 roghi ancora attivi ieri, 64 di questi che hanno continuato a bruciare nella notte in tutto il Paese.

Uno degli elementi che ha reso l'evolversi della situazione ancora piu' imprevedibile e' stato il repentino cambiamento dei venti ieri, che hanno portato le fiamme alle porte di Atene e a Evia a cambiare piu' volte direzione, tornando in alcuni casi a minacciare aree che gia' nei giorni scorsi erano state lambite dagli incendi.





Grecia incendi, brucia anche Atene. Un turista: "Ho visto l'acropoli coperta di cenere"

"Abbiamo visto le fiamme e all'uscita dall'autostrada, mentre tornavamo ad Atene, ci siamo fermati e si vedeva addirittura la cenere che cadeva, c'era anche l'Acropoli coperta di cenere". E' la testimonianza di Carmen, una 30enne veronese in vacanza in Grecia assieme al compagno. "Il giorno in cui e' scoppiato l'incendio - racconta all'ANSA - fortunatamente noi non eravamo alla Meteora, perche' hanno bloccato la strada, quindi non si poteva piu' tornare ad Atene lungo quel tragitto". Cosi' noi siamo rientrati il giorno dopo, ma c'era ancora tanto fuoco. Lungo l'autostrada si vedevano le fiamme e molto fumo". In citta', continua, "abbiamo notato che c'erano persone che stavano facendo raccolta di generi alimentari, come le associazioni di carita' in Italia, per aiutare gli sfollati".