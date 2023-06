Grecia, ricerca dei migranti senza successo: si temono oltre 600 vittime

Naufragio in Grecia, prosegue senza successo la ricerca dei migranti dispersi. Boom di arrivi dal Mediterraneo centrale: +158% rispetto al 2022

Non hanno avuto successo le operazioni di ricerca e salvataggio per trovare i migranti ancora dispersi dopo il naufragio in Grecia, a sud del Peloponneso, proseguite nella notte scorsa. Nonostante l'area delle ricerche sia stata anche estesa, non sono stati trovati altri sopravvissuti né cadaveri. Lo riporta l'agenzia greca Ana-Mpa, secondo cui il numero dei morti accertati è rimasto invariato a 78.

Tuttavia, il bilancio finale potrebbe contare "fino a 600 morti", stando alle stime del numero di persone a bordo del peschereccio che è affondato nel Mar Egeo, capovolgendosi a 47 miglia nautiche da Pylos. Secondo le testimonianze dei sopravvisuti - circa un centinaio - sarebbero state 750 le persone a bordo. Tra i dispersi ci sono anche molti bambini: ce n'erano "almeno 100 chiusi nella stiva", hanno raccontato i superstiti ai medici e ai volontari che li hanno aiutati. Le ricerche comunque non si arrestano. Una fregata della Marina ellenica, un elicottero della Marina e tre navi vicine stanno attualmente operando nell'area del naufragio.