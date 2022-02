Green pass: falso sms ministero Salute. Polizia: "Non cliccate link". Truffa

Green pass, Sms: "E' stato clonato". Polizia: è una truffa

La polizia di Stato lancia un allarme su sms di phishing che sta circolando: non si deve assolutamente aprire il link contenuto in un sms sul Green Pass che sembra del ministero della Salute ma non lo è. Il messaggio è un falso ed è un mezzo per provare a rubare i dati personali.

Falso sms sul green pass. Polizia: "Non aprite il link, è una truffa"

"Attenzione e' in atto un nuovo tentativo di phishing", spiega la Polizia. "Un falso sms apparentemente inviato dal ministero della Salute vi avverte che il vostro Green pass e' stato clonato. Non cliccate sul link, i dati personali che inserite vengono rubati". Nel falso messaggio si legge che "la sua certificazione verde Covid-19 risulta essere clonata, per evitare il blocco e' richiesta la verifica dell'identita' su dgcgov.valid-utenza.com".

