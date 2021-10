Green Pass, i portuali non mollano: corteo di protesta a Trieste. VIDEO

Green Pass, corteo promosso dal gruppo dei portuali: il leader Stefano Puzzer in testa

"La gente come noi non molla mai". E' iniziato intonando uno dei motti del movimento no Green Pass il corteo organizzato a Trieste questa mattina da un gruppo di portuali. Come riporta l'Ansa, i manifestanti sono partiti da Domio poco prima delle 9.30. In testa Stefano Puzzer, portavoce del Coordinamento 15 ottobre, che ha appoggiato la manifestazione.

"Trieste un faro per il mondo" tra i cartelli dei manifestanti che al momento sono oltre mille secondo la Questura. Numeri confermati anche dai portuali. Questi ultimi - spiegano - hanno aderito al momento in circa 50. "Domani mi aspetto una risposta dal Consiglio dei ministri, poi faremo un Consiglio del popolo", ha detto Puzzer.

Il tragitto terminerà vicino all'ingresso del porto, in particolare della Siot, luogo scelto come simbolo della protesta per gli interessi economici che il sito rappresenta per lo scalo e dove inizialmente doveva terminare la manifestazione. La Questura ha pero' modificato il punto d'arrivo. Il corteo e' scortato dalle forze dell'ordine e si sta muovendo in modo ordinato.

GUARDA I VIDEO

27 ottobre 2021



TRIESTE OGGI 27 OTTOBRE pic.twitter.com/MaD12ZXCf6 — Calabrò Luigi (@CalabrLuigi) October 27, 2021