Grillo difende il figlio e si sfoga: "Stupro? No, è solo un cogl.... ". VIDEO

Inchiesta Grillo jr, la seconda ragazza. Abusi di gruppo mentre dormiva ubriaca

L'inchiesta ai danni del figlio di Grillo e di suoi tre amici, accusati di abusi sessuali ai danni di una ragazza è ormai ad una svolta. Tra i video e le foto raccolte per le indagini ce ne sono alcune che coinvolgerebbero una seconda donna, se le immagini confermeranno la tesi accusatoria, per Ciro e i suoi amici, sarebbe inevitabile il rinvio a giudizio. Non più una, ma due vittime. Immagini esplicite, se non crude - si legge sul Corriere della Sera - quanto le parole della studentessa italosvedese che ha denunciato di essere stata ubriacata e violentata dal gruppo dei ragazzi genovesi, in vacanza sulla Costa Smeralda nel luglio del 2019. Loro insistono: «Era consenziente». Negli interrogatori dei giorni scorsi, allegati con protocollo riservato, la versione degli indagati: una festicciola spinta, la vodka a fiumi, sesso ma mai violenze.

VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARI SUL CASO GRILLO Caso Grillo, Beppe difende il figlio Ciro: “Non ha stuprato nessuno”. E tu che cosa pensi?

Difficile che i magistrati gli credano. Ancora da chiarire la violenza sulla seconda ragazza. Sesso di gruppo anche con lei? In un’immagine - prosegue il Corriere - la si vede profondamente addormentata sul divano, mentre uno dei quattro ragazzi la umilia. Nella fase iniziale delle indagini R.M. ha affermato di essere piombata in sonno profondo, troppo l’alcol bevuto, e di avere pochi e confusi ricordi di quella notte. Ma è stata poi risentita, le sono state mostrate le immagini e avrebbe detto qualcosa di più. Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, risulterebbe essere stata intercettata anche dopo aver testimoniato. Dormiva nell’appartamento accanto. Evidentemente il suo «Non ho sentito nulla» non ha convinto i magistrati.



BEPPE GRILLO, GARANTE M5S: "MIO FIGLIO NON HA FATTO NIENTE, ARRESTATE ME"

"Ormai sono due anni, sono stufo. Se dovete arrestare mio figlio, perché non ha fatto niente, allora arrestate anche me perché ci vado io in galera". In un video postato sul suo Blog, Beppe Grillo rompe il silenzio sul caso giudiziario che vede coinvolto suo figlio Ciro, accusato di abusi sessuali. "Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale insieme ad altri tre ragazzi. Voglio chiedervi, voglio una spiegazione sul perché un gruppo di stupratori seriali, compreso mio figlio, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati?", afferma il garante del M5S in quello che nel corso del filmato, da semplice sfogo diventa un atto di accusa contro gli inquirenti. "La legge dice che gli stupratori vengono presi e messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni... Perché non li avete arrestati subito?", incalza Grillo prendendo le difese di suo figlio Ciro.

"Perché non li avete arrestati subito? - continua il comico genovese - Ce li avrei portati io in galera, a calci nel culo. Perché vi siete resi conto che non è vero niente, non c'è stato alcuno stupro. Una persona che viene stuprata la mattina, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia... Vi è sembrato strano. Bene, è strano", aggiunge Grillo. "C'è un video, passaggio per passaggio, e si vede che c'è la consensualità: un gruppo che ride, ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande e saltellano col pisello così perché sono quattro coglioni, non quattro stupratori". Sotto il post di Grillo il commento dell’ex deputato pentastellato Alessandro Di Battista: “Sei un papà e ti capisco. Spero che tutto si possa chiarire e alla svelta. Immagino siano stati due anni difficilissimi. Coraggio Beppe".

BEPPE GRILLO, CASTALDO (M5S), "SPECULAZIONE MEDIATICA, SOLIDARIETA' A BEPPE E FAMIGLIA"

"Partiamo da un presupposto: il rispetto e la fiducia nel lavoro della magistratura per me sono sempre imprescindibili e sacrosanti, e voglio ribadirli con forza e con chiarezza, da cittadino e da giurista prima ancora che da politico. Ciò premesso, il dolore che ho visto trasparire dalle parole di Beppe mi spinge a esprimere due parole sulla vicenda per condividere con voi una semplice riflessione. Come mai tutti quei giornaloni e quei conduttori televisivi che normalmente tacciono vergognosamente su casi ignobili che infestano la nostra cronaca politica, o si avventurano persino in spericolate acrobazie per provare a giustificarli, su questa vicenda stanno invece attaccando Beppe e la sua famiglia senza alcun limite né ritegno? Dov'è finita la loro difesa a oltranza della presunzione di innocenza e dello Stato di diritto, per i quali si stracciano di solito sempre le vesti e gridano allo scandalo?".

Lo scrive su Facebook il vicepresidente del Parlamento Europeo in quota M5S, Fabio Massimo Castaldo, commentando il video di Beppe Grillo sulla vicenda giudiziaria del figlio Ciro. "A me fa sinceramente male vedere un padre che soffre così per il proprio figlio, e non per il caso giudiziario ma per la speculazione mediatica di cui è vittima, che nulla ha a che vedere con la politica e con la giustizia. Questa vicenda deve essere risolta nelle sedi opportune, cioè dinnanzi ai tribunali e secondo quanto prevede la legge, e non certo davanti a tribune tutt'altro che imparziali o, ancor peggio, a veri e propri plotoni di esecuzioni mediatici. Solidarietà e vicinanza a Beppe Grillo e alla sua famiglia. E un abbraccio fortissimo proprio a te caro Beppe, con tutto il mio cuore", conclude Castaldo.

Grillo: Borghi (Lega), ma come? Ora dubbi su magistratura?

"Ma... Ma... Ma... E che e'? Adesso abbiamo dei dubbi sulla magistratura? Ma come?". Lo scrive su Twitter, postando la home page del blog di Beppe Grillo, il deputato della Lega, Claudio Borghi che, successivamente aggiunge: "Mannaggia... anni di sputtanamento del Trota e adesso, per qualcosa di lievemente piu' grave siamo gia' al giu' le mani da mio figlio...".