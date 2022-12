Grillo jr, il video del bacio nel privè che cambia tutto. L'udienza decisiva

Grillo jr, parla l'amico che ha visto appartarsi Silvia e Ciro in disco

Il processo a carico di Ciro Grillo e i suoi tre amici accusati di violenza sessuale di gruppo da una ragazza conosciuta in vacanza in Sardegna, si avvicina ad un punto di svolta. Il prossimo 8 febbraio, infatti, - si legge su La Verità - saranno chiamati a testimoniare in aula, al tribunale di Tempio Pausania, i genitori della presunta vittima, Silvia. Saranno sentiti dai giudici quattro testimoni fondamentali. I primi due sono la mamma e il papà della ragazza che accusa Grillo jr e gli altri tre imputati. Si tratta delle due persone più vicine alla giovane e che quindi potrebbero svelare retroscena fin qui inediti.

A testimoniare, poi, - prosegue La Verità - sarà anche l'amico, il giovane che ha messo in contatto le due ragazze milanesi con Ciro e i suoi tre compagni. Lui sarebbe stato l'unico presente al momento del presunto bacio che Ciro e Silvia si sarebbero scambiati in discoteca. L'episodio è considerato un elemento significativo per la difesa, sarebbe la prova della complicità tra i due. Ma l'accusa ribatte: quel video non significa niente. L'amico comune aveva già dichiarato: "Ho visto Ciro e Silvia nel privè che si baciavano". Ma a parlare sarà anche l'altra amica della vittima, la ragazza che dormiva sul divano e che non avrebbe visto e sentito niente. Anche lei potrebbe decidere di raccontare un'altra verità.