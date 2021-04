Grillo, nel video ragazza presa anche a schiaffi. Colpita su schiena e sedere

Grillo, nel video anche gli schiaffi alla ragazza. Colpita su schiena e sedere

Il video di Beppe Grillo in difesa del figlio Ciro e dei suoi amici accusati di stupro ha creato un polverone infinito sulla vicenda. Dopo un lungo silenzio adesso a parlare sono i genitori della vittima, stufi di vedere Silvia "usata come un trofeo", con i suoi video intimi che circolano ovunque sul web e passano di telefonino in telefonino condivisi su whatsapp. «Confidiamo che tutto questo fango sarà spazzato via facendo emergere la verità — ripetono i genitori di Silvia — Non siamo spettatori passivi: abbiamo dato mandato al nostro legale di agire contro tutti coloro che parteciperanno a questo deplorevole tiro al bersaglio». Forti anche del fresco parere del Garante della privacy, che sul punto spiega: «Chiunque diffonda tali immagini, compie un illecito». Un grido di dolore - si legge su Repubblica - che si fa strategia difensiva per Giulia Bongiorno. Per riportare questa vicenda nell’alveo di ciò che è: due ragazze, Silvia e Roberta (anche questo nome è inventato), che sostengono di essere state abusate (seppur in modi e in orari diversi) alla fine di una serata alcolica passata al Billionaire, quattro giovani accusati di violenza sessuale, una Procura chiamata a soppesare i fatti e a dare un valore penale o meno alle circostanze in cui si sono svolti. Come quegli schiaffi sulla schiena inferti a Silvia durante il rapporto sessuale di cui si trova traccia negli atti del fascicolo di indagine.

Della violenza - si legge sul Corriere della Sera - esiste un breve filmato ed esistono anche delle fotografie a sfondo sessuale che i tre scattano accanto a Roberta che dorme. Le foto vicino a Roberta sono diventate un’altra accusa per violenza di gruppo ma nei loro recenti interrogatori in Procura i ragazzi provano a rovesciare la prospettiva. Perché si sarebbero semplicemente arresi a Roberta che li ha respinti se è vero che sono stati così violenti con Silvia?, hanno ragionato con i loro legali. La violenza contro Roberta è nelle azioni sessuali che si vedono nelle foto mentre lei dorme e, interrogati, loro hanno chiarito dettagli finora non spiegati di quelle immagini. Motivo per cui la Procura ridefinirà i capi di imputazione e la condotta di ciascuno. Allungando inevitabilmente i tempi per la richiesta di rinvio a giudizio.