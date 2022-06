Mostrando le ascelle non depilate guadagna 350mila euro su Onlyfans

Fenella Fox è una modella di 28 anni che ha ammesso di aver guadagnato 300mila sterline in due anni mostrando le sue ascelle non depilate su Onlyfans. La ragazza che guadagna 350mila euro su Onlyfans mostrando le ascelle non depilate dichiara: "Ho ricevuto insulti e minacce, molti uomini mi hanno detto che sono sporca e non mi curo. Ma molti altri hanno apprezzato".

La modella è originaria di Worcester, Regno Unito, ha scelto di essere una cam girl, nel 2014 perché voleva mostrare agli uomini che potevano guardare ma non toccare, prima di unirsi a OnlyFans, piattaforma di condivisione video per adulti a pagamento. Nonostante guadagna 350mila euro su Onlyfans mostrando le ascelle non depilate, Fenella Fox rivela ai media che la sua vita sotto le lenzuola ultimamente non è molto vivace. Puntializza di aver avuto solo due rapporti in cinque anni. Al contrario le sue finanze dal 2017, hanno spiccato il volo proprio quando ha smesso di depilarsi sotto le ascelle, sono aumentate le richieste di suoi video a pagamento.

Tutto è iniziato con l'idea della modella di smettere di depilarsi per protestare contro le tante aspettative estetiche che la società getta sulle spalle delle donne: "È frustrante vedere che gli uomini non sono per nulla pressati a radersi sotto le ascelle mentre le donne sì. Due pesi e due misure che dovremmo combattere". E poi la svolta: "Non depilarsi mi ha cambiato la vita e vorrei che più donne potessero sentirsi libere di farlo senza vergognarsi. Un sacco di uomini mi hanno detto che sono disgustosa, sporca, non igienica, pigra, ho anche ricevuto minacce di morte. Alcuni mi hanno detto che non avrò mai nessuno accanto. Ma io mi sento felice così".

Fenella Fox afferma: "Mi sento orgogliosa ad alzare le braccia e a mostrare le ascelle non depilate specialmente se mi trovo in mezzo a un gruppo di gente con la mentalità chiusa". In uno dei suoi incontri, però, la chiave di svolta: "Un ragazzo era molto attratto dai peli delle mie ascelle, ha detto che amava il mio 'girl power'. Questo mi ha fatta sentire rispettata e apprezzata, quell'esperienza è stata davvero inaspettata".

Nei video su OnlyFans la ragazza si mostra nuda, ma dice che una delle sue caratteristiche più apprezzate sono proprio le ascelle selvagge: "Penso sia importante che le donne riescano a sfidare le aspettative legate al loro corpo. Certo, a volte penso di radermi, chissà, potrei esplorare un altro lato di me e dedicarmi ad altre sfide. Vedremo"

