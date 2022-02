Guerra Ucraina, caccia al tesoro di Putin. Gli asset italiani degli oligarchi

Guerra Ucraina, caccia al tesoro di Putin: patrimonio da 200 miliardi

"Le sanzioni di Unione Europea e Stati Uniti minacciano anche le proprietà dichiarate da Vladimir Putin. Ma quanto è grande la sua fortuna? E in che modo, in qualità di funzionario pubblico, l’ha accumulata?". Se lo chiede oggi La Stampa. E la risposta appare un rompicapo di difficile soluzione. Secondo la teoria Khodorkovsky, riportata da un'indagine di Forbes, il suo misterioso patrimonio potrebbe anche arrivare ai 200 miliardi. Una cifra da capogiro.

Il tesoro degli oligarchi russi in Italia

Ma intanto l'Occidente vuole "dare la caccia" agli yacht, ai jet, alle case di lusso e alle auto degli oligarchi. Il Fatto Quotidiano traccia una mappa degli interessi degli oligarchi in Italia. "La Maremma, dopo la Versilia, attrae molti miliardari russi – ora a rischio sanzioni – che comprano ville, soprattutto all’Argentario, tenute agricole per milioni di euro, alberghi. Nel mirino anche stabilimenti balneari, da Punta Ala a Capalbio", scrive il Fatto. Che elenca: "Nel 2014 e fino a novembre del 2018, primo azionista dell’aeroporto di Grosseto è diventato la Ilca, una Srl di Firenze che possiede il 35,26% di Seam. Per capire chi è il proprietario bisogna però volare fino a Cipro. Il 100% della Ilca, infatti, appartiene a una società di Nicosia, la Plutoworld Limited. Da lì si risale fino a Mosca, alla Aeon Infrastructure, il proprietario è Roman Trotsenko, 51 anni, magnate che in Russia controlla 14 aeroporti. La sua ricchezza è stimata da Forbes in 2,3 miliardi di dollari, nella classifica del 2021 era il numero 1.299 tra i più ricchi del pianeta".

E ancora, sempre da Il Fatto: ". I fratelli ceceni Musa e Mavlit Bazhaev nell ’ottobre 2014 hanno comprato il Forte Village di Santa Margherita di Pula da Idea Fimit per 180 milioni. L’anno precedente avevano rilevato la gestione da Mita Resort di Emma Marcegaglia. Hanno accumulato miliardi di dollari con l’es trazione di gas e petrolio e con le miniere di platino. In Costa Smeralda ci sono almeno 50 ville di russi. Tra questi, Roman Abramovich , proprietario della squadra di calcio inglese Chelsea FC e Alisher Usmanov, il magnate dell’acciaio ed ex manager di Gazprom". E l'elenco è ancora lungo.

Leggi anche

Ucraina: 5 scenari verso la Terza Guerra Mondiale. Ipotesi armi nucleari

Ucraina, Salvini contro Draghi: "Russia fuori da Swift? Italia al buio"

Guerra Ucraina, Russia e Cina alleate ma non troppo. Taiwan dopo Kiev? Non ora