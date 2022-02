Guerra Ucraina, russi fanno esplodere gasdotto: rischio catastrofe ambientale

Crisi Ucraina, i russi entrano a Kharkiv e fanno esplodere un gasdotto

Le forze russe impegnate nell'operazione militare in corso da quattro giorni in Ucraina ha fatto saltare in aria un gasdotto a Kharkiv, la seconda citta' del Paese. Secondo il Servizio statale per le comunicazioni speciali e la protezione dell'informazione dell'Ucraina, l'esplosione potrebbe causare una "catastrofe ambientale".

Ai residenti della citta' e' stato detto di coprire le finestre con un panno umido o una garza e di bere molti liquidi. La procuratrice generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova, ha affermato che le forze russe non sono state in grado di prendere Kharkiv, dove e' in corso una feroce battaglia. La citta', che conta 1,5 milioni di persone, si trova a 40 chilometri dal confine russo.

