"Ha ereditato il carattere di Giorgia". Il retroscena sulla figlia di Meloni

La figlia della premier ha ereditato il carattere della madre

Ginevra, la figlia della premier Meloni, con un carattere da far invidia persino alla madre, è anch'essa al centro dell'attenzione mediatica. Proprio riguardo la piccola, la rivista Chi ha riportato un retroscena interessante che delineerebbe meglio il profilo della bambina: pare infatti che Ginevra "avrebbe ereditato il carattere determinato dall'illustre genitrice", così tanto determinata e rigorosa. Ginevra a soli 7 anni mostrrebbere già segnali di un temperamento piuttosto "peperino".

Ginevra, nata il 16 settembre del 2016, nonostante la separazione dei genitori, rimane al centro della vita sia della madre che del padre. Nel numero di questa settimana, la rivista ha immortalato la piccola mentre faceva la spesa insieme a suo padre. In questo periodo, sembra che trascorra la maggior parte del tempo con il padre, mentre la madre è alle prese con impegni politici e diplomatici particolarmente delicati a causa dell'attuale situazione internazionale.

Una delle passioni della bambina è lo sport, e proprio Andrea sembra accompagnarla alle attività pomeridiane, specialmente in palestra. È lui a portarla a casa delle sue amichette nel pomeriggio e ad aver organizzato l'ultima festa di Halloween. Ginevra è la priorità assoluta sia per Giorgia che per Andrea. La premier ha dichiarato tre settimane fa, chiudendo il cerchio degli scandali legati ai fuorionda, "Le nostre strade si sono separate da tempo, ed è arrivato il momento di prenderne atto. Difenderò quello che siamo stati, preserverò la nostra amicizia e, a ogni costo, tutelerò una bambina di sette anni che ama sia la madre che il padre, come io non ho potuto amare il mio. Non ho altro da dire su questo".