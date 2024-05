Home-swapping: scambiarsi casa per una vacanza alternativa

Estate 2024: rispetto allo scorso anno, si registra un aumento del +35% degli scambi pianificati

Il film The Holiday con Cameron Diaz e Kate Winslet, al di là dei risvolti romantici della trama, aveva già puntato i riflettori sull’home-swapping, lo scambio casa insomma, un modello di vacanza alternativa sempre più diffuso in Italia.

A giudicare dai dati, il trend oggi sembrerebbe definitivamente sdoganato e avviene su piattaforme online dedicate: tra le principali, HomeExchange –160mila membri in oltre 145 paesi, di cui oltre 7.000 solo in Italia – dove da gennaio di quest’anno ad oggi sono stati organizzati ben 4.344 scambi (+64% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

L’Italia appare tra le destinazioni più richieste a livello globale e per questa estate sono già stati pianificati 2.469 scambi, con un aumento del 35% rispetto al 2023. Per entrare a far parte della community occorre iscriversi su homeexchange.it o sull’app omonima.

Ma perché scambiarsi casa, anziché optare per una forma di alloggio tradizionale o un Airbnb? Alla base sembrerebbe esserci un’idea di vacanza fuori dagli schemi, non soltanto un modo per risparmiare.

Per portare sempre più consapevolezza sul mondo dell’home-swapping e allargare la sua community, HomeExchange inaugura il suo primo open day nel nostro paese. Un evento diffuso su tutto il territorio nazionale che si svolgerà domenica 19 maggio, dalle 16 alle 18, e che coinvolgerà attivamente i membri che vorranno aprire le porte delle proprie case a nuovi ospiti interessati a conoscere più da vicino questa realtà (per partecipare, iscriversi sul sito HomeExchange - Open Day a Porte Aperte).

Ecco chi sono gli Exchangers

Attualmente, più di 170 membri di HomeExchange hanno aderito all'iniziativa in Italia, con una forte partecipazione soprattutto dalla Lombardia, dal Lazio e dalla Toscana; regioni che hanno anche registrato un significativo aumento degli scambi casa da gennaio 2024 a oggi. In particolare, in Lombardia, regione con 858 membri, sono stati effettuati ben 579 scambi (+89% rispetto all'anno precedente) e pianificati 330 per l’estate (+44%). Nel Lazio, che conta 1.256 exchanger, ci sono stati invece 759 scambi (+58%) e ne sono previsti 363 per il periodo estivo (+21%).

“Il turismo deve reinventarsi fornendo un’alternativa valida agli alloggi tradizionali e promuovendo un modo di viaggiare più circolare e umano. Il nostro Open Homes mira a diffondere questa consapevolezza, dando visibilità alle case dei nostri membri e offrendo un’opportunità per esplorare il nostro modello per un giorno” spiega Emmanuel Arnaud, co-fondatore di HomeExchange.