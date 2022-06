Asteroid Day: 30 giugno, la giornata mondiale degli asteroidi

Oggi, 30 giugno, è la Giornata mondiale degli asteroidi (Asteroid Day)

Ricorrenza istituita dalle Nazioni Unite nel 2015, per ricordare l'impatto dell'asteroide di Tunguska, in Siberia, avvenuto nel 1908, che provocò danni in un'area di oltre 2.000 chilometri quadrati. Lo scopo è anche quello di aumentare la conoscenza degli asteroidi, in generale dei corpi minori e soprattutto come evitare eventi catastrofici che coinvolgano la Terra.

Le ricerche in questo campo proseguono senza sosta. L'Agenzia spaziale europea, nota internazionalmente con l'acronimo ESA dalla denominazione inglese European Space Agency, si occupa di monitorare e scoprire asteroidi e comete, grazie a telescopi attivi in tutto il mondo, di calcolarne l'orbita e la probabilità di impatto con la Terra. "Scopriamo centinaia di nuovi asteroidi ogni mese, ma i più pericolosi sono quelli che non abbiamo ancora scoperto", dice all'ANSA Luca Conversi, responsabile del Neocc, il Centro di coordinamento per le osservazioni degli asteroidi vicini alla Terra, "finché restano sconosciuti, rappresentano una minaccia", osserva l'esperto.

Numerosi eventi in programma in tutto il mondo, dal Giappone all'India, dall'Egitto alla Lettonia, fino all'Argentina e agli Stati Uniti. Per l'Europa l'evento centrale è organizzato a Lussemburgo e tramesso in streaming, così come è online l'evento organizzato in Italia dal Virtual Telescope, condotto dall'astrofisico Gianluca Masi, coordinatore per il nostro dell'Asteroid Day dal 2016.

La storia: la nascita della giornata la si deve alla proposta denominata "Dichiarazione del 100x" introdotta nel 2014, da parte di Brian May, chitarrista dei Queen, Russell Schweickart, astronauta dell'Apollo 9, Grigorij Richters, regista, e Danica Remy, presidente della Fondazione B612: si trattava di una petizione per permettere di centuplicare nell'arco di 10 anni la capacità di individuare gli asteroidi near-Earth. L'anno successivo i promotori della dichiarazione proposero il 30 giugno come prima giornata degli asteroidi.