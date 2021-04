Draghi, Renzi, Conte, Meloni, Di Maio. Chi parla meglio l'inglese? VOTA

Politici vs inglese: dagli sfottò a Renzi all'accento di Conte. Ma... ora c'è Draghi

L’inglese per noi italiani è sempre un problema, anche e soprattutto quando lo parliamo davanti a una platea. E dall'imbarazzo non si cava nemmeno la politica italiana, che a più riprese sul web è diventata protagonista di sfottò, alias meme. Inevitabile pensare all'inglese di Matteo Renzi deriso, reiteratamente, in numerose uscite. Lo stesso ex premier Giuseppe Conte è caduto vittima dell'ironia social per la sua intervista all'emittetente televisiva americana Nbc, per parlare dell'emergenza del Covid-19, in seguito alla quale in rete gli utenti commentavano: "E' ubriaco?". Affaritaliani.it ha messo a confronto le performance dei nostri politici, passando da Renzi e Conte alla leader di FdI Giorgia Meloni, alla sindaca della capitale Virginia Raggi, al ministro degli esteri Luigi Di Maio, per finire con l'attuale presidente del consiglio Mario Draghi che sfoggia, segnando forse un vero e proprio cambio di passo, un inglese impeccabile, che rimanda indietro al 26 luglio 2012 quando nell'ambito della crisi del debito europeo, da governatore della Bce, con poche sillabe inglesi - "Whatever it takes" - tranquillizzò le borse di tutto il mondo.

IL SONDAGGIO DI AFFARI