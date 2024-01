Il cardinale Fernandez, non solo "orgasmi" ma anche "Guariscimi con la bocca"

Il caso Fernandez: nuovo libro porno-teologico del cardinale che ha voluto le benedizioni gay in chiesa

Non si ferma la bufera sul cardinale Víctor Manuel Fernández detto "Tucho", l'uomo che ha dato il via libera alla benedizione delle coppie gay in chiesa. Oltre al libro scritto nel 1998 in cui si facevano riferimenti espliciti agli orgasmi e si parlava apertamente di "donne insaziabili" e "peni duri in guerra nelle vagine". Ora - si legge su La Stampa - spunta una nuova opera, ovvero Guariscimi con la tua bocca: l’arte di baciare, è finita sulla graticola. Ma Papa Francesco, che l’ha scelto per guidare il Dicastero per la Dottrina della Fede, ha approvato le sue aperture progressiste. Nonostante questa protezione però lui si sente ancora sotto attacco. Soprattutto dopo la Fiducia Supplicans, che ha dato il via libera alla benedizione per le coppie gay in chiesa.

"La Dichiarazione - dice Fernandez a La Stampa - ricorda che c’è pure una vita apostolica spontanea, lungo i marciapiedi, in mezzo al popolo, dove ognuno porta il peso della propria vita come può, e a volte ha bisogno di un gesto di amore e vicinanza della madre Chiesa. La mia esperienza in America Latina (e soprattutto quella di Papa Francesco) era piena di questi momenti. La Dichiarazione dice che, oltre alle benedizioni di tipo liturgico, che seguono un rito formale e che richiedono diverse condizioni per non andare contro la volontà di Dio". Poi Fernández risponde a chi dice che benedire le coppie gay è un atto di blasfemia: "Benedire, nel senso delle benedizioni “pastorali”, non liturgiche, non potrebbe essere né sacrilego né blasfemo. Perché è stato chiarito bene che non sanciscono, né qualificano, né autorizzano, né riconoscono niente".