Il caso Cospito arriva alla Corte Costituzionale: udienza fissata il 18 aprile

Caso Cospito, il 18 aprile si riunisce la Consulta. L'anarchico dovrà rispondere di 'recidiva reiterata'

Il prossimo 18 aprile la Consulta ha fissato l'udienza pubblica dove sarà trattata l'ordinanza con la quale la Corte d'assise d'appello di Torino ha sospeso il processo all'anarchico Alfredo Cospito. Il nodo riguarda la concessione o meno delle attenuanti rispetto all'attentato davanti alla Scuola allievi carabinieri di Fossano.

La questione era stata sollevata dalle difese riguardo il reato di strage politica per il quale la Procura aveva sollecitato l'ergastolo. Alfredo Cospito deve rispondere di "recidiva reiterata specifica", malgrado la 'lieve entità' del fatto. La legge comunque impedisce il cosiddetto "bilanciamento" e così dovrebbe essere comminato il carcere a vita. La Consulta, quindi, dovrà stabilire se nella fattispecie di strage politica deve operare o meno il divieto di bilanciamento.

Caso Cospito, il medico: "non so come procedere sull'ipotesi di nutrizione"

Nel riferire l'esito della visita a cui ha sottoposto Alfredo Cospito al suo legale, il medico Marco Crosignani ha affermato di non avere potuto parlare coi colleghi del San Paolo "perché mi hanno spiegato che non avevano l'autorizzazione a parlare con me e quindi ho potuto solo consultare la cartella clinica e non so dirti quali saranno le decisioni anche in merito a un'eventuale ipotesi di nutrizione forzata". Cospito presenta "un' iniziale acidosi metabolica che ci sta con la sua condizione di digiuno con valori ancora conservati". In sostanza, l'anarchico soffre di un accumulo di acidi nell'organismo dovuto al fatto che non si alimenta ma al momento la situazione non è ancora preoccupante.

Gli elettroliti, prosegue Crosignani, "sono in leggera risalita per il sodio mentre il potassio è sempre un po' sotto i limiti della norma e ovviamente la situazione è destinata a peggiorare visto che non assume integratori". Stabile anche la situazione cardiaca "non ancora in condizioni di preoccupazione ma è necessario un monitoraggio elettrocardiografico completo". Durante la vista, Cospito ha lamentato al medico "un'anestesia all'arto inferiore per cui sarebbe indicata una valutazione neurologica con tac all'encefalo ed elettromiuografia". Accertamenti che, aggiunge Crosignani, "possiamo solo suggerire".