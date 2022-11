Il corpo di Saman Abbas è stato trovato integro e con gli stessi abiti - FOTO

Il corpo di Saman Abbas è stato trovato 'integro' e con gli 'stessi abiti' che indossava la sera cui è scomparsa

È terminata l'operazione di recupero dei resti del corpo attribuiti a Saman Abbas, la ragazza di origine pakistana di cui si sono perse le tracce dalla notte tra il 30 aprile e il 1 maggio 2021. In merito Gaetano Calogero Paci, procuratore capo di Reggio Emilia, che ha parlato stamattina a Rai e Telereggio sul ritrovamento del corpo che si presume appartenere a Saman Abbas, ha detto: "È emerso un corpo sostanzialmente integro, che si è ben conservato considerata la profondità nella quale è stato interrato per oltre un anno e mezzo. Indossava gli stessi abiti al momento dell'interramento".

I resti del corpo attribuiti a Saman Abbas ora dovranno essere analizzati, per confermarne l'identità



Sarà fondamentale per 'indentificazione del corpo l'esito dell'esame del DNA, il procuratrore Paci conferma: "Ora si tratta di verificare l'integrità degli organi interni, perché attraverso e su di essi saranno svolte le indagini di tipo autoptico per capire esattamente l'identità del corpo stesso. Certo è che il contesto in cui il corpo è stato ritrovato e anche qualche elemento peculiare già consentono di formulare una probabilità di identificazione, ma la prova regina è quella del Dna e solo attraverso una comparazione positiva sarà possibile dire che si tratti del corpo di Saman".