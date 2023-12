Il desiderio degli italiani per il 2024? Stare con persone a cui vogliono bene

Bilancio 2023: italiani incerti, ma speranzosi per il prossimo anno

Nel finale del 2023, gli italiani si dichiarano felici, un trend positivo dal 2020 che mostra come stiano superando gradualmente le difficoltà legate alla pandemia. Nel complesso, secondo un sondaggio realizzato da Swg per il TgLa7, la maggioranza degli italiani si sente felice, segnando un netto miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Grafico SWG



Nonostante ciò, il 58% valuta negativamente il 2023, con emozioni predominanti come incertezza (42%), rabbia (28%) e tristezza (25%).

Grafico SWG



Nonostante le sfide dell'anno in corso, la prospettiva per il 2024 è caratterizzata dalla volontà di cambiare. Sebbene la speranza fosse la seconda emozione prevalente nel riflettere sul 2023 (35%), attualmente il 54% degli italiani guarda al prossimo anno con un sentimento di speranza predominante. Pur persistendo un senso diffuso di incertezza, emergono anche emozioni positive come fiducia e gioia.

Grafico SWG



Per il prossimo anno, i principali desideri degli italiani includono passare più tempo con le persone care, esplorare nuovi luoghi e godersi periodi di riposo.